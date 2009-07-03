ПУМБ и CFSI заключили мировое соглашение
По выполнению банком обязательств
ЗАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) и Cargill Financial Services International, Inc. (CFSI, США) заключили мировое соглашение относительно выполнения украинским банком своих обязательств.
Об этом говорится в совместном сообщении сторон, переданном агентству УНИАН.
«ЗАО «Первый украинский международный банк» и компания Cargill Financial Services International, Inc. пришли к урегулированию своего недавнего юридического спора в судах Нью-Йорка. В рамках мирового соглашения ПУМБ согласился выполнить без отсрочек все свои непогашенные обязательства перед CFSI, а компания CFSI согласилась прекратить судебный спор с ПУМБ», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что ПУМБ якобы своевременно не погасил кредит торгового финансирования компании Cargill на сумму около 10 млн. долл.
Справка УНИАН. ЗАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.
Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 18,551 млрд. грн., обязательства – 15,189 млрд. грн., собственный капитал - 3,362 млрд. грн., уставный капитал банка - 3,362 млрд. грн.
ПУМБ в первом квартале 2009 года получил убыток в 120 млн. грн.
Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.
Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.
CFSI является подразделением корпорации Cargill Inc. - международного поставщика пищевых, сельскохозяйственных и финансовых продуктов и услуг. Компания специализируется на финансировании торговых соглашений и разработке комплексных решений в финансовой сфере для своих клиентов и партнеров.