«Нафтогаз» требует возобновить работу ВР

НАК «Нафтогаз Украины» обеспокоена блокированием работы Верховной Рады, поскольку это делает невозможным рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно компенсации НАК "Нафтогаз Украины") № 4720 от 24 июня 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК.

В сообщении сказано, что данный законопроект предусматривает для снижения ежегодных расходов на обслуживание кредитных средств упростить порядок увеличения уставного фонда «Нафтогаза Украины» и приобретения акций этой компании в обмен на государственные облигации.

Во-вторых, указанный законопроект позволяет компании получить в необходимом объеме из Госбюджета компенсацию разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации на производство тепловой энергии, которая потребляется населением.

Компания понимает, что требования относительно повышения минимальных зарплат и пенсий для граждан Украины являются достаточно убедительным аргументом. В то же время НАК «Нафтогаз Украины», как наибольшая бюджетообразующая компания в государстве, полностью осознает, какую ответственность несет перед всеми гражданами Украины, независимо от их электоральных предпочтений.

«Но если Верховная Рада не рассмотрит законопроект, который должен стабилизировать финансовую ситуацию в НАК «Нафтогаз Украины», компания не сможет гарантировать поступление средств в том объеме, который будет необходим для выплаты повышенных минимальных зарплат и пенсий», - отмечается в сообщении.

«Нафтогаз Украины» обращается к представителям всех фракций украинского парламента с требованием защитить национальные интересы страны и ее граждан путем возобновления конструктивной работы Верховной Рады и рассмотрения и принятия жизненно необходимых для Украины нормативных актов.

Как сообщалось, сегодня, 3 июля, фракция Партии регионов заблокировала президиум и трибуну ВР, требуя принятия на этом внеочередном заседании ВР закона о повышении зарплат и пенсий для самых бедных граждан. В связи с этим ВР сегодня рассмотрела лишь один вопрос - лишила полномочий народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.