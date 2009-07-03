ОАО «Универсал Банк» намерен реорганизоваться в публичное акционерное общество (ПАО). Об этом говорится в сообщении банка, переданном сегодня агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято 22 июня 2009 г. на собрании акционеров Universal Bank в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности», а также в связи с тем, что 29 апреля 2009 года вступил в силу Закон «Об акционерных обществах», предусматривающий существование акционерных обществ только двух типов: частных и публичных. Согласно этому Закону, всем акционерным обществам, в том числе и банкам, в течение 2 лет со дня вступления Закона в силу (то есть до 29 апреля 2011 года) необходимо привести уставы в соответствие с нормами Закона.

Справка УНИАН. ОАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 7,574 млрд. грн., обязательства – 6,739 млрд. грн., собственный капитал – 834,585 млн. грн., уставный капитал – 837,712 млн. грн.

Чистый убыток ОАО «Универсал Банк» по итогам первого квартала 2009 г. составил 30,063 млн. грн. против 1,158 млн. грн. прибыли в первом квартале 2008 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. EFG New Europe Holding (Нидерланды) владело 99,952% его акций.