Ющенко поручил Кабмину предложить ГПУ провести проверку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины предложить Генеральной прокуратуре осуществить с 1 октября 2009 года проверку соблюдения прав физических и юридических лиц при получении административных (государственных) услуг.

Об этом идет речь в указе Президента “О мерах по обеспечению соблюдения прав физических и юридических лиц при получении административных (государственных) услуг”, опубликованном на его сайте.

В соответствии с указом, правительство до 1 сентября 2009 года должно утвердить перечень административных (государственных) услуг, которые предоставляются органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями, а также органами местного самоуправления во время осуществления делегированных полномочий, с указанием услуг, субъектов их предоставления, а для платных услуг - также их стоимости.

Кабмин должен предпринять меры по недопущению взимания платы за предоставление административных (государственных) услуг, если в соответствии с законодательством Украины такие услуги предоставляются безвозмездно или размер платы в установленном порядке не определен.

Президент также поручил обеспечить, начиная с 1 сентября 2009 года, осуществление оплаты через органы Государственного казначейства Украины платных административных (государственных) услуг, которые предоставляются органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями, а также органами местного самоуправления во время осуществления делегированных полномочий.

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить размещение в двухмесячный срок в предназначенных для приема граждан помещениях учреждений, которые предоставляют такие услуги, стендов с образцами необходимых для получения административных (государственных) услуг документов и перечнем таких документов, информацией о справочных телефонах, часах приема граждан, порядке и размере платы за получение услуг.

Предложить органам местного самоуправления утвердить до 1 сентября 2009 года перечни административных услуг, которые предоставляются органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями, учреждениями и организациями во время осуществления собственных (самоуправляющихся) полномочий органов местного самоуправления, с указанием услуг, субъектов их предоставления, а для платных услуг - также их стоимости.