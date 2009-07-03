ОАО «Компания страхования жизни (КСЖ) «Универсальная» намерена реорганизоваться в частное акционерное общество.

Как сообщается в официальном бюллетене «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№117 от 26 июня т.г.), одним из вопросов повестки дня собрания акционеров КСЖ «Универсальная», назначенного на 11 августа, является вопрос переименования компании.

В компании сообщили, что решение о проведении собрания акционеров было принято в связи с внесением изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (изменения вступили в силу 29 апреля 2009 года). Согласно закону, открытое акционерное общество должно быть преобразовано в частное акционерное общество либо публичное акционерное общество.

«Таким образом, на собрании акционеров КСЖ «Универсальная» 11 августа 2009 года будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав компании, переименовании из «Открытого акционерного общества» в «Частное акционерное общество» - сообщили УНИАН в КСЖ «Универсальная».

Справка УНИАН. КСЖ «Универсальная» работает в Украине с 1991 года.

По итогам 2008 года компания собрала страховых платежей на сумму 4,5 млн. грн. страховые выплаты составили 687 тыс. грн.

Уставный капитал компании на конец 2008 года составлял 15 млн. грн.