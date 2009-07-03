Нацбанк продал 14,83 тыс. евро

Сегодня, 3 июля, на специальном аукционе Национальный банк Украины продал 14,83 тыс. евро по курсу 10,73 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, в аукционе принял участие 1 банк. Название банка не уточняется.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.