Эксперт: дефицит текущего счета Украины составит 0,3 млрд. долл.

Дефицит текущего счета Украины в 2009 году составит 0,3 млрд. долл., дефицит финансового счета - 10,8 млрд. долл.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он прогнозирует, что май-июнь будут лучшими месяцами для платежного баланса в 2009 году. Как отметил экономист, в эти месяцы не было значительных погашений внешнего долга, и текущий счет поддерживался большими объемами экспорта зерна урожая 2008 года, а также относительно низкими объемами импорта газа.

Тем не менее, А.БЛИНОВ ожидает, что «состояние платежного баланса будет ухудшаться начиная с августа, поскольку к этому времени воздействие фактора урожая 2008 года иссякнет, а значительные внешние долговые выплаты будут давить на экономику Украины». Однако при этом текущий счет будет оставаться более-менее сбалансированным в течение 2009 года, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины в январе-мае 2009 года составил 6,556 млрд. долл. (в мае – 0,275 млрд. долл.) по сравнению с профицитом в 1,223 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года.

В целом за январь-май 2009 года дефицит текущего счета составил 660 млн. долл. сравнительно с 6,5 млрд. долл. в январе-мае 2008 года, отрицательное сальдо товарного баланса сложилось в размере 1,7 млрд. долл. (в январе-мае 2008 года – 8,3 млрд. долл.).

В мае т.г. текущий счет платежного баланса был сформирован с профицитом в 230 млн. долл., что было обусловлено последующим сокращением дефицита торговли товарами и значительными поступлениями по трансфертам.

За январь-май 2009 года отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 5,9 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительном (7,7 млрд. долл.).