Эксперт: банки стараются предотвратить рост задолженности

Основное внимание банков в настоящее время направлено на предотвращение роста просроченной задолженности по имеющемуся кредитному портфелю.

Такое мнение высказал УНИАН директор департамента индивидуального бизнеса АО «Брокбизнесбанк» Виктор ВАЛЬКО.

В частности, отметил он, особое внимание банков сосредоточено на подготовке необходимых изменений в существующие методики реструктуризации кредитной задолженности согласно требований Постановления №328 Национального Банка Украины «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів».

Как сообщил В.ВАЛЬКО, в период с 30 июня по 3 июля 2009 года на рынке кредитования физических лиц изменений не произошло. Предложения банков остаются такими же, как и на прошлой неделе:

- банки, предлагающие кредиты на приобретение недвижимости ограничиваются перекредитованием заложенного имущества по проблемным кредитам (валюта – гривна, срок - до 20 лет, процентная ставка 20,4-30,0% годовых);

- кредиты на приобретение автотранспорта (валюта – гривна, срок – от 2 до 3 лет, процентная ставка 30,0% годовых, с авансовым взносом от 39%);

- кредиты на потребительские цели как наличные, так и на платежные карты (валюта – гривна, срок – до 1 года, процентная ставка от 22,0% до 48,0% годовых).

По словам В.ВАЛЬКО, это обусловлено выжидательной позицией банков из-за неопределенности, связанной с рассмотрением законопроектов №3459-1, №4666, а также с предложением внесения изменений в законопроект №3489, непосредственно имеющих влияние на рынок кредитования.