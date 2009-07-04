Эксперт: возродился интерес вкладчиков к срочным вкладам

Банки стимулируют клиентов размещать средства на более длительный срок именно в национальной валюте, а также возродился интерес вкладчиков к срочным вкладам на срок более полугода.

Такое мнение высказал УНИАН директор департамента индивидуального бизнеса АО «Брокбизнесбанк» Виктор ВАЛЬКО.

По его информации, в период с 30 июня по 3 июля 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц продолжилось снижение процентных ставок по срочным вкладам в гривне со сроком привлечения 1 месяц. Ставки снизились в среднем на 0.16 пунктов и держались в пределах от 14,4% до 20,0% годовых в гривне, в долларах и евро – не изменились и держались в пределах от 7,0% до 12,5% годовых в долларах, в евро - в пределах от 5 до 12% годовых.

Как отметил В.ВАЛЬКО, по вкладам со сроком привлечения свыше 1 месяца ставки остались без изменений, за исключением вкладов в гривне на срок 12 месяцев. По таким вкладам ставка выросла на 0,14 пунктов (держится в пределах от 16% до 22,5% годовых). В долларах средняя ставка привлечения на год не изменилась и составила 11,3% годовых (держится в пределах от 9,75% до 13,25% годовых), в евро – 10,0% годовых (держится в пределах от 7,5% до 13,0% годовых) соответственно.

В.ВАЛЬКО считает, что участники рынка сейчас находятся в ожидании новых шагов банков по привлечению вкладчиков: новых продуктов, акций и т.п. В ближайшем будущем на рынке не прогнозируется особенных изменений, но возможны незначительные колебания депозитных ставок.