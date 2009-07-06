Минфин Великобритании ужесточает контроль банков

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг объявил об ужесточении контроля над деятельностью банков.

"Мы должны извлечь уроки из финансового кризиса, в котором банки действовали как камикадзе, а контролирующая система дала сбой", - отметил глава британского финансового ведомства в статье газеты News of World.

"Многие люди в залах заседаний советов директоров не знали и не понимали происходящее в их институтах, - отметил А.Дарлинг, - и это необходимо изменить. Я намерен добиться создания новой банковской системы, на которую можно положиться и которая может стать основой для нового процветания".

По словам министра, он разработал меры по дальнейшей финансовой реформе в королевстве, значительно ужесточающие мониторинг, контроль, регулирование деятельности финансовых институтов. Занимающиеся этим органы получат все необходимые для успешной работы полномочия, добавил А.Дарлинг, передает ПРАЙМ-ТАСС.