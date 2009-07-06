В Сумской обл. за вымогательство задержан налоговик
08:45, 06 июля 2009Финансы
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Взятка - 15 тыс. долл.
Cотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Сумской области совместно с работниками прокуратуры задержали должностное лицо одной из межрайонных налоговых инспекций за вымогательство и получение взятки в размере 15 тысяч долларов.
По данному факту прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело, сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области 5 июля.
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