Сальдо текущего счета РФ в 1-м полугодии снизилось в 3,7 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2009 года, по предварительным данным, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 года в 3,7 раза - до 17,2 миллиарда долларов с 64,3 миллиарда долларов, а положительное сальдо торгового баланса сократилось в 2,3 раза, свидетельствуют материалы ЦБ РФ.

Как сообщает РИА Новости, счет текущих операций показывает положительное или отрицательное сальдо внешнеэкономических операций с товарами, услугами и текущими трансфертами. Счет является структурным элементом платежного баланса страны и включает в себя торговый баланс, баланс экспорта и импорта услуг, баланс текущих международных трансфертов. В том числе, объем экспорта товаров из Россию в первом полугодии снизился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 125,5 миллиарда долларов с 236,8 миллиарда долларов, объем импорта сократился в 1,65 раза - до 82,2 миллиарда долларов с 135,7 миллиарда долларов.

Сальдо баланса услуг, фиксирующее разницу между расходами на приобретение услуг и доходами от их предоставления, в первом полугодии сложилось отрицательным и составило 8,9 миллиарда долларов (10,9 миллиарда долларов за аналогичный период 2008 года), в том числе экспорт и импорт услуг - 18,5 миллиарда долларов ( 23,7 миллиарда долларов) и 27,4 миллиарда долларов (34,6 миллиарда долларов) соответственно. Отрицательное сальдо за отчетный период имели и баланс оплаты труда, баланс инвестиционных доходов и баланс текущих трансфертов - их значения составили 4,0 миллиарда долларов (6,7 миллиарда долларов за аналогичный период 2008 года), 12,5 миллиарда долларов (18,5 миллиарда долларов) и 0,7 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов) соответственно.

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами за первое полугодие сложилось отрицательным - 24,9 миллиарда долларов против положительного сальдо в 10,0 миллиардов долларов за первое полугодие прошлого года. По статье "чистые ошибки и пропуски", в которой, в частности, может отражаться сумма нелегального вывоза капитала, ЦБ в первом полугодии 2009 года учел минус 2,0 миллиарда долларов (минус 3,6 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года).