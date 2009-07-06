Стоимость бивалютной корзины на торгах ММВБ достигла 37 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 рубля и 0,45 евро) в первые 15 минут торгов на ММВБ достигла отметки в 37 рублей против 36,90 рубля на закрытии в пятницу, свидетельствуют данные ММВБ.

Как сообщает РИА Новости, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, опустившейся ниже уровня 65 долларов за баррель. В последний раз стоимость корзины в ходе торгов поднималась выше отметки в 37 рублей 23 июня, однако по итогам сессии опустилась ниже этого уровня. В течение июня рубль к корзине торговался ниже границы в 37 рублей, однако впервые с марта продемонстрировал ослабление по итогам месяца - до 36,82 рубля на 30 июня с 36,40 рубля на 1 июня.