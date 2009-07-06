S&P понизило рейтинги «Альфа-Банка»

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев, Украина) с «ССС+» до «СС». Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинг по национальной шкале был понижен с «uaB» до «uaCC». В то же время краткосрочный кредитный рейтинг остался без изменений — на уровне «С». Рейтинги помещены в список CreditWatch, прогноз — «Негативный».

В сообщении указывается, что рейтинговое действие последовало за объявлением банком (1 июля 2009 г.) об обмене трех выпусков еврооблигаций, общий объем которых составляет около 1 млрд. долл., а доля в структуре обязательств «Альфа-Банка» — около одной трети. Одновременно банк обратился к владельцам еврооблигаций с просьбой об изменении условий заимствования. Банк предлагает обмен на денежные средства и новые еврооблигации, и это эквивалентно 100% основной суммы долга по старым еврооблигациям. Предполагается, что срок погашения новых еврооблигаций будет продлен до 2012 г., что является более длительным сроком, чем у выпусков старых еврооблигаций. Один из выпусков должен быть погашен в декабре 2009 г.

«Мы считаем предлагаемую реструктуризацию долга вынужденным (distressed) обменом долговых обязательств, что соответствует категории «дефолт» в соответствии с нашими рейтинговыми критериями, - заявила кредитный аналитик Standard & Poor`s Екатерина ТРОФИМОВА. – Такая трактовка данного обмена связана с тем, что сроки погашения новых еврооблигаций являются более длительными по сравнению с изначальными сроками выпуска».

Также отмечается, что «Альфа-Банк» планирует завершить сделку по обмену еврооблигаций в июле 2009 г., после чего Standard & Poor`s намерена вывести рейтинги из списка CreditWatch. В случае успешного завершения сделки, рейтинговая служба может понизить рейтинги еврооблигаций до «D», а кредитные рейтинги контрагента до «SD» (если «Альфа-Банк» продолжит исполнение других долговых обязательств) или до «D» (если S&P придет к выводу о том, что банк допустит дефолты по большинству своих обязательств).

По данным S&P, показатели ликвидности «Альфа-Банка» остаются в значительной степени низкими. Основным предметом анализа станет способность банка аккумулировать достаточные средства для реструктуризации обязательств.

«После завершения сделки и анализа структуры обязательств «Альфа-Банка» мы предполагаем провести повторную оценку показателей ликвидности и общих показателей кредитоспособности банка и, соответственно, пересмотреть рейтинги, - подчеркнула Е.ТРОФИМОВА. - Реструктуризация долга, включая продление сроков погашения выпусков, может снизить давление на ликвидность и необходимость рефинансирования в краткосрочной перспективе».

Тем не менее, в Standard & Poor`s ожидают, что в 2009 и 2010 гг. финансовый сектор в Украине все еще будет подвержен высокому риску.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев, Украина) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 30,387 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 28,075 млрд. грн., обязательства – 27,217 млрд. грн., собственный капитал – 3,171 млрд. грн., уставный капитал – 2,977 млрд. грн.

ЗАО «Альфа-Банк» первый квартал т.г. закончило с убытком 161,443 млн. грн. против 19,050 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев, Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».