Доллар немного подешевел

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,82 грн./долл., что на 0,4% дешевле, по сравнению с 5 июля, продают – по 7,90 грн./долл., курс почти не изменился со вчера. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-7,85 грн./долл., по продаже – 7,85-7,95 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного понизился, по сравнению с 5 июля, и составляет 10,88 грн./евро, продажи – повысился на 0,6% - до 11,13 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,96 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 2,5%, по сравнению с 5 июля, и составляет в среднем 0,2371 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2521 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,249 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,80 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем вчера, продают – по 7,90 грн./долл., незначительно дешевле.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,86 грн./евро, что на 0,3% дешевле по сравнению с 5 июля, продажи – 11,12 грн./евро, на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 2,9%, по сравнению с 5 июля, и составляет в среднем 0,2363 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2528 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,75/7,87 грн., евро – 10,80/11,10 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,70/7,86 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,80/7,85 грн., евро – 10,75/11,09 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6377, к евро – 10,699654, к российскому рублю – 0,24442.