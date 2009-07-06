Обама: Сша не виновны в финансовом кризисе

Президент США Барак Обама отказался взять вину за финансовый кризис и предложил искать не виновных, а пути выхода из сложившейся ситуации. В интервью российской "Новой газете" он отрицательно ответил на вопрос, согласен ли он с мнением многих российских и европейских политиков, что главным виновником ныне переживаемых их странами экономических трудностей являются США.

"Нет. Мы переживаем тяжелый экономический кризис, который продолжает сказываться на жизни многих людей по всему миру. Этот кризис стал результатом безответственного отношения к финансовым вопросам, которое в последние годы вошло в традицию и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в других странах", - заявил Обама.

"Я горжусь теми усилиями, которые мы предпринимаем для того, чтобы лидировать в реформах систем регулирования и контроля и положить начало новой эры ответственной экономической политики, которая обеспечит экономическую стабильность и устойчивый рост как в Соединенных Штатах, так и во всем мире", - отметил он.

Президент США заявил о заинтересованности Вашингтона в выработке политики, которая будет стимулировать рост в Соединенных Штатах. В то же время, отметил он, рост американской экономики будет способствовать и росту во всем мире, в том числе в России. "В XXI веке все мы - американцы, россияне и жители других стран - заинтересованы в мировом экономическом росте, который делает лучше жизнь каждого из нас. Нам следует тратить меньше времени на раздумья о том, кто виноват, и уделять больше времени совместной работе над тем, чтобы заставить наши экономики двигаться в правильном направлении", - считает американский лидер.