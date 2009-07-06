ВР в среду хочет услышать отчет Кабмина по бюджету

Верховная Рада планирует в среду, 8 июля, заслушать отчет правительства о выполнении государственного бюджета-2008 и информацию о ходе выполнения бюджета-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Также ВР планирует заслушать информацию Совета Национального банка Украины об основных принципах денежно-кредитной политики на 2010 год

Кроме того, предусматривается рассмотреть Основные направления бюджетной политики на 2010 год.

В.ЛИТВИН напомнил, что в соответствии с Бюджетным кодексом, правительство должно до 15 сентября подать проект бюджета на следующий год.

Он отметил, что парламент «уже давно» должен был рассмотреть эти вопросы.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что всего на текущей пленарной неделе предусматривается рассмотрение 95 вопросов.