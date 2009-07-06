Bank of America - мировой лидер по управлению капиталом

Bank of America вытеснил пострадавший от кризиса UBS с места крупнейшего в мире управляющего капиталом на фоне сокращения активов в секторе, показало исследование Scorpio Partnership.

Частный капитал, находящийся в управлении банков и инвестиционных управляющих, сократился во всем мире почти на 17% до 14,5 трлн долл. в 2008 году по сравнению с 2007 годом, говорится в исследовании Scorpio Partnership, опросившего 14 тыс. частных банкиров и 7 тыс. богатых людей.

Падение объемов капитала в управлении, первое с 2002 года, подчеркивает давление, которое оказывает на индустрию мировой финансовый кризис.

Scorpio предсказывает, что следующие 12 месяцев будут очень сложными для тех рыночных игроков, которые не смогли справиться с трудностями.

Bank of America стал крупнейшим в мире банком для богатых людей после того, как в прошлом году взял под контроль Merrill Lynch & Co. К концу 2008 года у него в управлении находились активы частных клиентов на 1,5 трлн долл., передает Reuters.