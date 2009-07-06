Азаров: отчет Кабмина в ВР невозможен

Заместитель председателя фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что Верховная Рада не может заслушать отчет Кабинета министров о выполнении государственного бюджета, поскольку правительство скрывает истинные экономические показатели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

«Мы не можем рассматривать отчет, поскольку данные о перевыполнении бюджета засекречены, и ни один народный депутат, ни один комитет не имеет этой информации», - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, во время рассмотрения этого вопроса в парламенте депутаты обязательно должны заслушать председателя Счетной палаты, который должен обнародовать объективные экономические показатели.

Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство заявляет о перевыполнении госбюджета на 3,6%, о перевыполнении бюджета заявляет также Пенсионный фонд. В частности, по его словам, по данным Пенсионного фонда, перевыполнение плана доходов составляет 3,5 млрд. грн.

«Если эти цифры действительны, то у правительства есть все финансы для принятия решения об увеличении социальных стандартов», - добавил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на Согласительном совете сообщил, что парламент планирует в среду, 8 июля, заслушать отчет правительства о выполнении государственного бюджета-2008 и информацию о ходе выполнения бюджета-2009.