Глава МВФ: объемы мировой торговли могут вырасти быстро

Объемы мировой торговли могут вырасти "довольно быстро" в условиях восстановления мировой экономики, и объемы экспорта США, вероятно, вырастут первыми, "подтягивая" за собой другие страны, цитирует в понедельник агентство Рейтер слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Канна.

"Когда восстановление (экономики) начнется в развитых странах, торговля может вновь начать рост достаточно быстро, как и (экономический) рост", - сказал в понедельник Стросс-Канн в ходе двухдневной конференции Всемирной торговой организации (ВТО), проходящей в Женеве.

Ранее глава Фонда неоднократно заявлял о том, что МВФ прогнозирует восстановление мировой экономики в первой половине 2010 года. Однако, подчеркнул Стросс-Кан, восстановление мировой экономики не произойдет, если банки не будут проводить дальнейшей структуризации балансовых счетов. "Восстановления не произойдет, пока вы не "подчистите" банковские балансовые счета. Этот (процесс) еще не завершен", - цитирует агентство слова Стросс-Кана. Кроме того, директор-распорядитель МВФ, как сообщает агентство, призвал страны быть готовыми к прибылям от возможного увеличения спроса на экспортную продукцию.