Турчинов: ПР дестабилизирует финансовую систему

Вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ обвиняет Партию регионов в намерении дестабилизировать финансовую систему в Украине, “чтобы вообще прекратить выплату пенсий и зарплат».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета в парламенте, комментируя требование ПР безотлагательно принять законопроект о повышении уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Как заявил А.ТУРЧИНОВ, «это опасный популизм, цель которого - дестабилизировать финансовую систему в Украине, чтобы вообще прекратить выплату пенсий и зарплат».

По его словам, законопроект, который предлагается Партией регионов, “не имеет целью ничего, кроме дешевого пиара».

Говоря об источниках наполнения бюджета для повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, А.ТУРЧИНОВ добавил, что «никаких официальных предложений до сих пор от Партии регионов не поступало».

По его словам, фракция Партии регионов пытается заблокировать работу правительства и парламента.

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство готово круглосуточно работать в рабочей группе по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной зарплаты.

«Но ни одной цифры, ни одного предложения конструктивного не поступило», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

В ответ один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ отметил, что правительство, обосновывая невозможность принятия законопроекта, дает расчеты, которые «в лучшем случае, сделаны с ошибками, а в худшем случае – это сознательное введение в заблуждение народных депутатов».

Он подчеркнул, что правительство приводит цифры, необходимые в бюджете для повышения заработной платы, в расчете на год, а в действительности уже осталось меньше времени до завершения года.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал и правительство, и фракцию Партии регионов работать в рабочей группе для выработки общей позиции.

«Давайте прекратим эти политические игрища», - подчеркнул В.ЛИТВИН.