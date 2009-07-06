ЕБРР предоставляет «Тройке Диалог» кредит на 150 млн. долл.

Группа компаний «Тройка Диалог» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении пятилетнего кредита на сумму до 150 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

«Соглашение было подписано спустя две недели после одобрения Советом директоров ЕБРР проекта предоставления "Тройке Диалог" рабочего капитала», - отмечается в сообщении.

Напомним, 16 июня Совет Директоров ЕБРР одобрил проект предоставления рабочего капитала Группе компаний «Тройка Диалог», российскому инвестиционному банку.

По информации пресс-службы, условия кредита предусматривают его единовременное погашение по истечении пятилетнего срока действия кредитного договора. В роли заемщика выступает ЗАО «ИК «Тройка Диалог», гарантирует возврат кредита Группа компаний «Тройка Диалог».

Цель получения кредита – доступ к дополнительным и диверсификация существующих источников финансирования.

Согласно сообщению пресс-службы, кредит ЕБРР позволит «Тройке Диалог» усилить свою позицию маркет-мейкера российского рынка ценных бумаг, обеспечить дополнительную ликвидность рынка и укрепить доверие к нему. Кредит ЕБРР является четвертым международным кредитом, полученным ИК «Тройка Диалог», что свидетельствует о хорошей кредитной истории компании и доверии к ней международных финансовых институтов.

Ранее, в марте 2009 года, Группа компаний "Тройка Диалог" заключила с южноафриканской Группой Standard Bank соглашение о создании стратегического альянса, по условиям которого Standard Bank после получения одобрения регуляторов становится владельцем 33% акций "Тройки Диалог".

По мнению председателя Совета директоров Группы компаний «Тройка Диалог» Рубена ВАРДАНЯНА, заключение альянса со Standard Bank позволило группе «приобрести стратегического партнера, а подписание кредитного соглашения с ЕБРР – партнера финансового».

«Партнерство со Standard Bank и кредит ЕБРР дадут нам возможность укрепить стратегические и финансовые позиции Тройки в качестве независимого инвестиционного дома», - отметил он.

Справка УНИАН. Деятельность ЕБРР направлена на развитие рыночной экономики в странах Центральной Европы и Центральной Азии. В состав акционеров банка входит 61 государство и две межправительственные организации.

«Тройка Диалог» – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 24 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. Среди клиентов Тройки Диалог – ведущие российские и международные компании, финансовые институты, государственные учреждения, а также состоятельные частные лица.