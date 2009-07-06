Мэры малых городов просят Ющенко подписать Бюджетный кодекс

Мэры малых городов просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подписать изменения к закону о Бюджетном кодексе, принятые Верховной Радой 23 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту было принято сегодня на заседании Ассоциации малых городов Украины.

В обращении отмечается, что большинство изменений в документ были предложены Ассоциацией органов местного самоуправления.

«Нас беспокоит дискуссия, которая развернулась после принятия данного закона. Снова хорошее дело может быть не сделано из-за политических игр», - сказано в документе.

В обращении мэры городов просят Президента «без сомнений и взвешиваний подписать новую редакцию закона, поскольку он реально укрепляет местное самоуправление.

Вместе с этим, в случае если Президент Украины ветирует данный закон, Ассоциация городов Украины просит главу Верховной Рады предпринять все необходимые действия для преодоления вето. Обращение к главе ВР Владимиру ЛИТВИНУ с такой просьбой также было принято на сегодняшнем заседании Ассоциации малых городов Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов…, то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» - сказал А.ШЛАПАК.