ВР перенесла отчет КМУ по бюджету со среды на четверг

Верховная Рада Украины перенесла со среды, 8 июля, на четверг, 9 июля, заслушивание отчетов правительства о выполнении государственных бюджетов на 2008 и 2009 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он пояснил это тем, что данный вопрос сначала должен рассмотреть бюджетный комитет парламента, заседание которого состоится в среду, 8 июля.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, не следует ожидать, пока Президент определится с подписанием новой редакции Бюджетного кодекса, и уже сейчас необходимо вести речь о расходной и доходной части госбюджета и об основных направлениях денежно-кредитной политики Украины на следующий год, которые должны быть заложены в основу Бюджетной резолюции на следующий год.

Как сообщал УНИАН, ВР должна была заслушать отчеты правительства о выполнении бюджетов 2008 и 2009 годов в среду, 8 июля.