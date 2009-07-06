Около 200 жителей Латвии взяли кредит под залог своей души, сказал РИА Новости Виктор Мирошников - представитель фирмы "Контора", которая занимается такого рода скандальным кредитованием.

Латвийская фирма "Контора"предлагает получателям кредитов подписать договор, который предусматривает, что в случае невозврата денег их душа перейдет в собственность фирмы. Под залог души можно получить кредит до 1 тысячи долларов. Кредиты выдаются только наличными средствами.

Архиепископ Латвийской Евангелически-лютеранской церкви Янис Ванагс, кардинал Римско-католической церкви республики Янис Пуятс и Митрополит Риги и всея Латвии Александр в понедельник осудили эти действия предпринимателей. Духовенство призывает христиан не участвовать в подобных сделках.

"Желающих получить кредиты много. Если бы мы ставили целью выдать кредиты всем желающим, то набралось бы несколько тысяч человек", - сказал Мирошников. "Мы не покупаем душу. В договоре написано что кредит выдается под залог души, но это игра слов. Договор подписывается не кровью, а обычной ручкой. Мы просто берем с человека честное слово, что он вернет деньги", - сказал представитель фирмы.

По его словам, при выдачи кредита работники фирмы не требуют документов и даже не спрашивают фамилию получателя кредита. "Мы интересуемся только годом рождения получателя. Главное, чтобы человек был совершеннолетним",- сказал Мирошников. По его словам в первые три дня фирма не берет процентов за выдачу кредитов. После этого она требует 1% в день. Максимальный срок, на который можно взять кредит, 90 дней. "Наша фирма еще не работает 90-дней поэтому сложно сказать, сколько людей вернут деньги. Пока возвращают те, кто брал на более короткие сроки", - сказал Мирошников.