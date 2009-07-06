Ющенко завтра примет участие в заседании

Завтра, 7 июля, в 8.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, мероприятие состоится во исполнение поручения Президента от 4 июня.

Главные темы коллегии - соблюдение законодательства в таможенной сфере, борьба с коррупцией, в частности, в банковском секторе, противодействие коррупционным схемам на таможенной границе.

Участие в коллегии примут председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, председатель Государственного комитета финансового мониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ, руководители региональных управлений СБУ и прокуратур.