Банковский сектор: массового возврата денег населения еще долго ждать…

Стали известны оперативные данные о работе банковского сектора Украины в июне текущего года. В целом, отмечается положительная тенденция. После удара глобального кризиса, который пережила банковская система в 2008 году, небольшой успех уже заметен.

На главный вопрос, который актуален не только для банковского сектора, но и для экономики в целом - «доверяют ли люди деньги банкам?», можно ответить положительно. За июнь месяц население разместило в банках депозиты в гривне почти на 2 млрд. грн, а в валюте - более чем на 3,2 млрд грн. (в долларовом эквиваленте – порядка 417 млр. долл). Между тем, массовый возврат денег населения в банки придется, вероятно, еще долго ждать. Так, население изъяло с банковских депозитов в июне около 21,3 млрд. гривень, а еще валюту более чем на 2 млрд. долларов.

В нынешних условиях четко прослеживается, что население отдает предпочтение валюте. Если в июне 2008 года доля валютных депозитов в общей структуре размещенных населением депозитов составляла 38%, то теперь этот показатель почти 50%. Большая вероятность, что эта тенденция сохранится и в июле месяце. А очередной виток девальвации гривни может стимулировать население изымать гривневые депозиты, конвертировать деньги в валюту и уже потом размещать валютные депозиты. Как не покажется странно, но банкам тоже выгодно, чтобы депозитный портфель из гривни трансформировался в валюту. Во-первых, ставки по валютным депозитам ниже, чем по гривневым минимум на 4-5% годовых, и этот разрыв только увеличивается. Согласно официальным данным НБУ, в июне банки ставки по валютным депозитам снижали, а по гривневым - повышали. Так, в июне т.г. по сравнению с маем, средняя ставка по валютным депозитам снизилась на 12%, а по гривневым - выросла на 1,9%.

Во-вторых, несмотря на все старания, на кредитном рынке остается перекос, когда большая часть кредитов - в валюте, а депозитов - в гривне. Доля валютных кредитов в общем объеме выданных кредитов прямым заемщикам составляет около 53%, а доля валютных депозитов в общем объеме всех привлеченных депозитов - только 43%. Не говоря уже о том факторе, что банкам, для которых наступает время погашать внешние заимствования, выгодней привлечение валютных депозитов, чтобы своевременно рассчитаться с нерезидентами. К сожалению, долларизация экономики Украины только усиливается.

Юридические лица поступают иначе...

В то же время, если физические лица начали нести деньги в коммерческие банки, то юридические лица продолжают практику выбивания средств из банков. По итогам июня т.г., депозиты юридических лиц сократились на 1%, по сравнению маем. Если же сравнивать с июнем 2008 года, то юридические лица изъяли из банковского сектора депозиты в гривне на сумму около 20 млрд. грн, а валюту - на порядка 0,8 млрд. долл. За июнь валютные депозиты юридических лиц уменьшились более чем на 4,4 млрд. грн, в тот же момент гривневые депозиты выросли более чем на 3,1 млрд. грн.

Если население изымает гривню и конвертирует в доллары, то юридические лица поступают наоборот. Изымают валютные депозиты и размещают гривневые. В данном случае оказывают влияние несколько факторов. Это и частичное восстановление экономики, когда юридические лица начали более активно использовать валюту для оплаты импортных контрактов. Свою роль сыграла и тенденция укрепления гривни, что несколько удешевило валютные кредиты в гривневом эквиваленте. А так же предоставление НБУ кредитов для финансового оздоровления, а этих средств в июне поступило на сумму более 8,7 млрд. грн. Часть этих кредитов регулятора и перекочевали на банковские депозиты юридических лиц. Всего за июнь денежная база выросла более чем на 7 млрд. грн.

Но надо отдать должное, что основная масса «новых» денег осталась в безналичной форме, объемы наличного рынка существенно не выросли. Как результат, уровень монитаризации экономики в июне увеличился на 47,2%, по сравнению с 47% в мае. И тут стоит отметить, что год назад уровень монетаризации составлял 44,1%.

Рынок кредитования

Нынешний рынок кредитования - рынок кредитования юридических лиц. Во многом за счет привлечения средств населения финучреждения частично восстанавливают кредитование. В основном кредиты выдаются торговым компаниям, как наиболее реальным заемщикам, которые могут рассчитаться с банками. На кредит могут рассчитывать и предприятия по производству продуктов питания, товаров легкой промышленности. Фактически прекратилось кредитование строителей и существенно уменьшилось кредитование предприятий металлургии, химической промышленности и машиностроения. При чем кредитование все больше и больше становится гривневым. По итогам июня т.г., объемы выданных гривневых кредитов юридическим лицам по сравнению маем выросли на 5%, а объемы валютных кредитов сократились почти на 3%.

Еще более интересными являются нынешние показатели динамики предоставления кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлогодними. Общая сумма выданных гривневых кредитов юридическим лицам по итогам июня т.г., по сравнению с июнем 2008 года, увеличилась на 76,7 млрд. грн, при этом сумма валютных кредитов за тот же период сократилась на 2,5 млрд. долларов. В этой ситуации не понятна дискуссия по поводу того, что предприятиям не хватает денег для работы. Скорее всего, денег хватает и даже с избытком, кризис привел к тому, что многие юридические лица поспешили изъять средства из банковского сектора и конвертировать в наличку. Как результат, повышенный спрос на наличные доллары, завышенный курс наличного доллара, высокая стоимость денег в банковском секторе и невозможность возродить реальное кредитование. Прежде всего от этого «бизнес эгоизма» страдает экономика в целом и сами бизнес структуры, нет достаточных средств для восстановления полноценной платежной системы.

В этой ситуации население более сознательно. В июне население продолжало погашать и гривневые, и валютные кредиты. Суммы в целом небольшие. Так, гривневые кредиты были погашены только на 61 млн. грн., а валютные - на сумму, эквивалентную 360 млн. долл. В целом, население за год, который отсчитывается с июня 2008 г., погасило кредиты в гривне на сумму около 6 млрд. грн., а в долларах - около 2 млрд. долл. Но большая часть кредитов населения остается непогашенной. А около 72% общего объема кредитов населения являются валютными. Поэтому даже незначительная девальвация гривни кроме вреда не принесет ничего хорошего…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)