Госфинуслуг намерена сделать лицензии кредитных союзов бессрочными
Сообщил Суслов
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена сделать лицензии кредитных союзов бессрочными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Виктор СУСЛОВ.
«Как известно, лицензии кредитным союзам выдавались на три года, но мы учли пожелания рынка и подготовили решение. Оно уже нами принято и, думаю, будет заюстировано, о том, что для кредитных союзов мы будем выдавать бессрочные лицензии, как мы их выдаем страховым компаниям и некоторым другим видам финансовых учреждений», – сказал В.СУСЛОВ.
Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине работает более 850 кредитных союзов.
На начало 2009 года суммарные активы кредитных союзов составляли более 6 млрд. грн., кредитный портфель – более 5,5 млрд. грн., сумма привлеченных средств – 4,8 млрд. грн. Членами КС являлось более 2,6 млн. человек.