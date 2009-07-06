Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена сделать лицензии кредитных союзов бессрочными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Виктор СУСЛОВ.

«Как известно, лицензии кредитным союзам выдавались на три года, но мы учли пожелания рынка и подготовили решение. Оно уже нами принято и, думаю, будет заюстировано, о том, что для кредитных союзов мы будем выдавать бессрочные лицензии, как мы их выдаем страховым компаниям и некоторым другим видам финансовых учреждений», – сказал В.СУСЛОВ.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине работает более 850 кредитных союзов.

На начало 2009 года суммарные активы кредитных союзов составляли более 6 млрд. грн., кредитный портфель – более 5,5 млрд. грн., сумма привлеченных средств – 4,8 млрд. грн. Членами КС являлось более 2,6 млн. человек.