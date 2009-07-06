«Галактика» и «Страховые традиции» не выплачивали страховки

Причиной приостановки лицензий СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции» стало невыполнение компаниями своих обязательств перед клиентами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктор СУСЛОВ.

«Официальная причина – это невыполнение обязательств перед держателями полисов. На момент остановки лицензий по «Галактике» не помню, а по «Страховым традициям» в комиссии было 411 жалоб на невыплаты, которые к тому времени были уже проверены, то есть это массированное невыполнение обязательств», – сказал В.СУСЛОВ.

Он отметил, что страховой сектор сегодня переживает проблемы в том числе и по вине банковской системы, так как у многих компаний заморожены депозиты в банках, которые являются частью страховых резервов.

При этом В.СУСЛОВ сообщил, что в первую очередь комиссия проводит проверки финансового состояния компаний, которые являются членами Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Это связано с тем, что если компания-член МТСБУ не выполняет свои обязательства, то в данном случае приходится использовать ресурсы фонда бюро.

«По линии автогражданки (ОСАГО) невыполнение обязательств по полисам страхования гражданской ответственности очень опасно и может привести к тому, что для выплат, если компания не выполняет обязательства, должны быть задействованы фонды МТСБУ, а фонды МТСБУ – это фонды по «зеленой карте», это авторитет Украины в мире. Поэтому на сегодня мы целенаправленно изучаем и анализируем ситуацию с платежеспособностью по членам МТСБУ», – сказал В.СУСЛОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что большинство крупных страховщиков сами требуют останавливать лицензии тем страховым компаниям, которые не выполняют своих обязательств по ОСАГО.

В.СУСЛОВ сообщил, что и СК «Галактика», и ФГ «Страховые традиции» были членами МТСБУ, но в отношении СК «Галактика» бюро еще до приостановки страховой лицензии, приняло решение о лишении компании членства в нем.

«Вы прекрасно понимаете, что есть еще разное страхование с разными последствиями. Одно дело, когда компания отвечает сама перед вкладчиками, другое дело – когда втягиваются организации, где есть солидарная ответственность и где ставится под удар весь страховой рынок», – подчеркнул В.СУСЛОВ.

Также он сообщил, что вышеупомянутые компании сегодня находятся под надзором департамента временного администрирования Госфинуслуг. При этом вопрос введения в этих компаниях временных администраторов остается открытым, так как, по сути, принудительно вводить временных администраторов в проблемные страховые компании комиссия не имеет права.

«Одно дело, когда обращаются акционеры, но в данном случае они не обращаются. А там, где можно вводить силой, решение комиссии должно иметь силу исполнительного документа, для чего требуется внести изменения в Закон «Об исполнительном производстве», – сказал В.СУСЛОВ. – То есть возможен конфликт, в котором мы проиграем, если будем вводить администратора силой вопреки позиции акционеров, поскольку наши решения не имеют исполнительной силы и такие решения суды, скорее всего, отменят».

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2009 года на заседании Госфинуслуг было принято решение приостановить действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (Киев).

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Галактика» зарегистрировано в августе 1998 года. Уставный фонд компании – 50 млн. грн.

Чистая прибыль ЗАО по итогам 2008 года составила 10,989 млн. грн. против 13,378 млн. грн. годом ранее.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, к концу 2008 года М.УДОВИЧЕНКО принадлежало 29,7537% акций страховщика, 69,81516% акций владело ООО «Промышленная группа «Русь».

В июне 2009 года председатель правления СК «Галактика» Максим УДОВИЧЕНКО сконцентрировал 99,98% акций компании.

ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» основано в 2002 году.

100 региональных продающих подразделений компании работают в 78 городах Украины.

Уставный капитал компании составляет 44 млн. 134,75 тыс. грн.

Объем страховых платежей ФГ «Страховые традиции» по итогам 2008 г. составил 183,4 млн. грн., страховые выплаты – 71,9 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 19 февраля 2007 года более 10% акций компании владели три физических лица, которым принадлежало 32,4628%, 20% и 16,9983%, а также ООО «Аверс» – 13,005%.

В октябре 2008 года кипрская компания «Эт Экспотрейд Лимитед» выкупила 10,04% акций ФГ «Страховые традиции». После данной сделки пакет акций страховщика, принадлежавший одному из акционеров-физлиц, уменьшился с 21,005% до 10,6472%.