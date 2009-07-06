Суслов заявляет о блокировании работы Госфинуслуг

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктор СУСЛОВ заявляет о попытках блокирования работы его ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В.СУСЛОВ сообщил, что группа людей, пользуясь напряженной ситуацией в секторе кредитных союзов, подстрекает вкладчиков, которыми являются в основном малообеспеченные люди, пенсионеры, сельские жители, добиваться возврата своих средств под стенами здания Госфинуслуг.

«На протяжении последних двух недель работа Госфинуслуг активно блокируется, причем не только вкладчиками. Мы достоверно установили, что нанята группа людей, которая уже участвовала в блокировании ряда других госучреждений. Мы уже установили фамилии тех, кто оплачивает это мероприятие. Эти люди представляют криминальные структуры, против них и раньше возбуждались уголовные дела за незаконную деятельность в сфере финансовых услуг», – сообщил В.СУСЛОВ.

По его словам, 1 июля т.г. была предпринята попытка проникновения в здание Госфинуслуг, а несколько человек даже попали в помещение и устроили там драку.

«Организаторы акции внушили людям мысль, что их деньги находятся в Госфинуслуг. Они рассказали, что комиссия забрала деньги у кредитных союзов, что деньги находятся там, и поэтому люди пришли за деньгами. Это пенсионеры, это не очень грамотные люди, их искусственно подстрекали, и они начали прорываться. Прорвались частично, побежали в первую очередь в депозитарий, потому что решили, что раз он называется депозитарий, значит, там лежат деньги (а это у нас Национальный депозитарий помещение арендует), устроили там драку с охраной депозитария, пытаясь получить свои деньги», – сказал В.СУСЛОВ.

Кроме того, по его словам, участники акций угрожают совершить публичный суицид.

«Буквально недавно позвонили нам представители вкладчиков и сообщили, что там обрабатывают некоторых наиболее экзальтированных вкладчиков из числа пенсионеров, вплоть до совершения ими суицида в следующую среду перед зданием комиссии», – рассказал В.СУСЛОВ.

«Мы, естественно, обратились в правоохранительные органы. Потому что все эти выступления и нагнетания обстановки вокруг кредитных союзов должны быть прекращены. Попытки использования ситуации в политических целях недопустимы», – подчеркнул председатель Госфинуслуг.

При этом он утверждает, что люди, причастные к организации подобных мероприятий, имеют отношение не к сфере кредитных союзов, а к страховому бизнесу.

«Те, кто сейчас организовывают выступлениях против нас, работают в других сферах, ближе к страхованию, как ни странно, а не к кредитным союзам. Пытаясь дестабилизировать работу комиссии, они поднимают пенсионеров из кредитных союзов плюс нанимают профессиональных товарищей с мегафонами. На самом деле это не кредитные союзы делают. Это просто повод и эксплуатация такого повода», – подчеркнул В.СУСЛОВ.