Ющенко примет участие в расширенной коллегии ГПУ

Сегодня в 8.30 начнется расширенная коллегия Генеральной прокуратуры, в которой примет участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, мероприятие состоится во исполнение поручения главы государства от 4 июня.

Главные темы коллегии - соблюдение законодательства в таможенной сфере, борьба с коррупцией, в частности, в банковском секторе, противодействие коррупционным схемам на таможенной границе.

Участие в коллегии примут председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, председатель Государственного комитета финансового мониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ, руководители региональных управлений СБУ и прокуратур.

Аккредитацию СМИ проводит пресс-служба Генеральной прокуратуры.