Ющенко просит Генпрокуратуру проконтролировать работу таможни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к главе Генеральной прокуратуры Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой проконтролировать деятельность Государственной таможенной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

«Я прошу вас (А. МЕДВЕДЬКО – УНИАН) взять под личный контроль данную ситуацию», - подчеркнул Президент. В частности, он отметил, что последние кадровые назначения на местах на высшие посты таможенной службы свидетельствуют о том, что в органы таможни пришли «люди, которые никогда не учитывали интересы государства».