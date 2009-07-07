Ющенко: ГНАУ собрала наперед 12 млрд. грн. налогов

На сегодня Государственной налоговой администрацией Украины с предпринимателей собрано 12 млрд. грн. налогов наперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Кроме того, Президент отметил, что сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость сегодня составляет 15 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО отметил, что данная тенденция свидетельствует о нереалистичности бюджета. «Это неофициальный кредит Госбюджету от предприятий под ноль процентов», - сказал он.

Также Президент потребовал от налоговиков дать ответ, почему НДС возмещается только предприятиям, имеющим отношением к членам одной партии, при этом В.ЮЩЕНКО не назвал, какой именно партии.

Как сообщал УНИАН, по данным ГНАУ, в Украине в текущем году фактически возмещено предприятиям 13 млрд. 572,2 млн. грн., из них на счета плательщиков – 12 млрд. 29 млн. грн. Всего было задекларировано к возмещению 19 млрд. 321 млн. грн.

С начала года наибольшая сумма возмещений НДС (почти 90%) была проведена товаропроизводителям-экспортерам собственной продукции.