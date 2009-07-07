Moody’s обновило кредитное заключение по банку «Хрещатик»

Рейтинговое агентство Moody’s обновило кредитное заключение по рейтингу финансовой стабильности банка «Хрещатик». Об этом говорится в сообщении украинского банка, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что обновленное кредитное заключение по рейтингу финансовой стабильности банка (BFSR) «Е+» соответствует базовой кредитной оценке на уровне «В2» и отображает стабильную корпоративную клиентскую базу и достаточно разветвленную сеть банка.

Также сообщается, что рейтинги «B3/NP» по депозитам в национальной и иностранных валютах связаны с кредитной оценкой «В3» и имеют прогноз «негативный», поскольку не могут быть выше, чем у государства. При этом рейтинги учитывают корпоративное управление банка и достаточный уровень его ликвидности.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

Активы на 1 апреля 2009 года составляли 4 млрд. 869 млн. 424 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 109 млн. 116 тыс. грн., собственный капитал - 760 млн. 308 тыс. грн., уставный капитал - 540 млн. грн.

По итогам 1-го квартала текущего года чистая прибыль банка «Хрещатик» составила 5,372 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.