«Оранта» получила заявки на покупку допэмиссии

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» получила заявки на покупку 99,53% акций дополнительной (восьмой) эмиссии. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в конце прошлой недели НАСК «Оранта» подвела итоги первого этапа подписки на ценные бумаги компании восьмой дополнительной эмиссии, который продолжался 15 календарных дней - до 30 июня 2009 года включительно.

По данным компании, на первом этапе подписки, согласно законодательству, принимали участие исключительно действующие акционеры НАСК «Оранта». Так, по итогам первого этапа было выкуплено 7 500 910 штук, или 7,3%, акций дополнительного выпуска ценных бумаг компании на общую сумму 43 млн. 880 тыс. 323,5 грн.

В ходе второго этапа эмиссии реализуется право существующих акционеров, а также право неограниченного круга других физических и юридических лиц, которые не являются акционерами НАСК «Оранта», на приобретение акций компании.

Так, в НАСК «Ораната» сообщили, что по состоянию на 6 июля от акционеров компании и инвесторов получены заявки на покупку акций дополнительной эмиссии в количестве 102 104 037 штук на общую сумму 597 млн. 308 тыс. 616,45 грн., что составляет 99,53% запланированного объема эмиссии.

Также сообщается, что согласно полученным заявкам, заключены договоры купли-продажи 89 104 037 акций на общую сумму 521 млн. 258 тыс. 616,45 грн., или 86,86% запланированного объема эмиссии. Согласно условиям договора, средства за ценные бумаги компании должны быть перечислены инвесторами на счет НАСК «Оранта» в течение 30 дней после его подписания.

В компании также напомнили, что 1 июля «БТА Банк» (Казахстан) подписался на 36 079 759 штук простых именных акций НАСК «Оранта» на сумму 211 млн. 066 тыс. 590,15 грн., что составляет 35,17% акций дополнительной 8-й эмиссии страховщика. «Это подтверждает неизменный интерес действующего акционера к своему активу как к выгодному капиталовложению, а также ответственность банка как крупного инвестора», - отметил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

Как сообщал УНИАН, председатель набсовета НАСК «Оранта» О.СПИЛКА заявил о том, что скорее всего подписка закроется (с учетом получения всех средств за акции) до 15 сентября этого года, учитывая существующий спрос на ценные бумаги компании.

17 апреля на общем собрании акционеров НАСК «Оранта» было принято решение увеличить уставный капитал компании на 600,093 млн. грн. путем открытого размещения дополнительного выпуска простых именных акций компании (102 580 000 штук) существующей номинальной стоимости (5,85 грн). В результате дополнительной эмиссии уставный капитал «Оранты» составит 775,125 млн. грн. грн.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

На конец февраля т.г. «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чиcтая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» - 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.