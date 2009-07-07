Польский эксперт: Тимошенко завысила нужную сумму кредита

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО благодаря «газовому кредиту» пытается привлечь как можно больше средств на покрытие дефицита государственного бюджета и получить средства на проведение президентской кампании.

Такое мнение выразил корреспонденту УНИАН в Польше аналитик Фонда Баторего (Batory foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт назвал завышенной озвученную украинским премьером потребность в кредите в размере 5 млрд. долларов, которые Украине необходимо привлечь для обеспечения стабильных поставок газа.

«Все указывает на то, что так много денег не нужно», - считает Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что эксперты Европейской комиссии, которые в конце июня совместно с представителями украинской и российской стороны обсуждали вопрос газовых поставок в Евросоюз, считают, что Украине необходимо взять кредит в размере не более чем 2 млрд. долларов.

Эксперт также убежден, что Евросоюз и РФ не могут одновременно предоставить Украине кредит на закупку газ, поскольку каждая из сторон выдвигает абсолютно противоположные условия для получения такого кредита.

В частности, он напомнил, что Евросоюз ставит Украине условие провести реформы в газовой отрасли в соответствии с Брюссельской декларацией о модернизации газотранспортной системы, в то время как РФ выступает против этих реформ.

По его мнению, премьер-министр Украины, обратившись к обеим сторонам с просьбой предоставить кредит, пытается получить максимально больше денег.

«Это может быть игра ТИМОШЕНКО - кто даст больше. Зная финансовую непрозрачность такого типа договоров, нельзя исключить, что она могла бы использовать эти деньги в других целях», - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он также убежден, что украинский премьер стремится удержать власть в государстве после выборов Президента 2010 года и готова пожертвовать государственными интересами во имя достижения этой цели.

«Она готова сделать в действительности много зла, не учитывая ситуацию в Украинском государстве, а, в первую очередь, исходя из собственных интересов», - сказал эксперт.

В то же время он выразил надежду, что Ю.ТИМОШЕНКО осознает, что в таком случае проиграет не только Украина, но и она лично.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в ПХГ просит о выделении европейскими фининституциями 4,2 млрд. дол. кредита.

6 июня премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина рассматривает вариант предоставления кредитов Европейским Союзом и Россией для оплаты газа, который необходимо закачать в ПХГ Украины.

Позже в тот же день председатель представительства Еврокомиссии в России Марк ФРАНКО заявил, что у ЕС нет денег, чтобы помочь Украине приобрести российский газ для закачивания в подземные хранилища.

Справка УНИАН. По данным НАК «Нафтогаз Украины», в украинские газовые хранилища закачано уже 19,5 млрд. кубометров газа из 24 млрд., необходимых для обеспечения стабильных поставок в осенне-зимний период.

По данным Центра энергетических исследований, Украине на закупку газа для обеспечения стабильных поставок необходимо докупить около 6 млрд. куб. газа стоимостью 1,2 млрд. долларов.