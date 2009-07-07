Ющенко поручил ГПУ проверить Госфинмониторинг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил главе Генеральной прокуратуры Александру МЕДВЕДЬКО провести проверку деятельности Государственного финансового мониторинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Президент, выступая на совместном расширенном заседании коллегий Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Государственной таможенной службы Украины.

По его словам, 10% дел, которые Госфинмониторинг передает в органы Генеральной прокуратуры с целью проверки, «уходят в мусорник», поскольку не хватает материалов для таких проверок.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость более тщательно проверять сомнительные финансовые операции в государстве. Президент уверен, что способ проверки сомнительных финансовых потоков со стороны Госфинмониторинга имеет четкие партийные рамки. В частности, он отметил, что на сегодня наблюдаются отмывание средств и злоупотребление банками в сфере проблемных кредитов.

Обращаясь к представителям Генпрокуратуры, Президент подчеркнул необходимость проверки деятельности Госфинмониторинга.

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) в 2008 году подготовил и направил в правоохранительные органы 1036 обобщенных и дополнительных материалов о финансовых операциях, вызвавших подозрение в связи с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. По информации пресс-службы комитета, по материалам Госфинмониторинга было возбуждено 326 уголовных дел в отношении предприятий, которые стали объектом финансового мониторинга. В 2008 году судебными инстанциями вынесено 77 обвинительных приговоров по уголовным делам с использованием обобщенных материалов Госфинмониторинга.