Инфляция в июне к маю составила 1,1%, к июню прошлого года - 15%

В Украине инфляция в июне по отношению к маю текущего года составила 1,1%, с начала года – 8,6%, к июню 2008 года – 15%, в январе–июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17,6%.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 8,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - выросли на 14,3%), в частности на пищевые продукты - на 7,5% (к январю-июню 2008 г. - на 13,4%), хлеб и хлебопродукты - на 10,9% (18,1%), в том числе на хлеб - на 14,2% (17,5%), макаронные изделия - на 10,3% (16,3%), кондитерские изделия из муки – 15,9% (19,4%), мясо и мясопродукты - на 8,2% (18,1%), рыбу и рыбопродукты - на 25,4% (32%), молоко, сыр и яйца - на 11,7% (9,7%) (в том числе на молоко - на 10,9%, сыр и творог - на 8,8%, яйца – на 16%), на масло и жиры – на 5,5% (11,3%), в том числе на масло сливочное - выросли на 27%, масло подсолнечное – снизились на 15%, на другие пищевые животные жиры – выросли на 22,8%.

Цены на фрукты в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 8,3% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года выросли на 17%). На овощи цены снизились на 28,2% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года – снизились на 22,6%), в том числе на картофель – снизились на 18,7% (снизились на 2%). На сахар - выросли на 36,5% (20%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,3% (21,9%), безалкогольные напитки – 31,4% (31,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июне 2009 года к июню 2008 года подорожали на 40% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 28,4%), цены на одежду и обувь выросли на 8,2% (7,4%), в том числе на одежду - на 8,4%, обувь - на 7,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к июню 2008 года подорожали на 34,7% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 30,5%), в том числе квартплата выросла на 45,5% (38,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 14,7% (18,5%), канализацию - на 54,6% (56%), воду – 38,1% (43,9%), цены на электроэнергию в июне не изменились (не изменились), на природный газ выросли на 54,1% (54,1%), на горячую воду и отопление - выросли на 61,3% (41,1%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 23,6% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 23,3%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 15,8% (17%), домашний текстиль - на 18,2% (16,7%), бытовая техника - на 23,1% (21,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в июне 2009 года к июню 2008 года возросла на 31,2% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 33,4%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 40,5% (42,9%), амбулаторные услуги подорожали на 20,6% (22,5%).

Цены в транспорте в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 18,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 20,9%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 21,2% (22,1%), на топливо и масла – снизились на 0,1% (выросли на 0,2%), транспортные услуги – выросли на 29,6% (32,9%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 27,7% (22,5%), пассажирский автодорожный транспорт - на 31,7% (36,2%).

Цены в сфере связи в июне 2009 г. выросли на 9,7% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 6,9%), почтовые услуги подорожали почти в 2 раза (в 3,1 раза), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 9,7% (6,2%).

Цены в сфере отдыха и культуры в июне т.г. выросли на 20,2% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года – на 21,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования возросла в июне т.г. на 12,9% (14,1%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 25,4% (26,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 21,8% (21%).

Цены в сфере образования в июне 2009 года к июню 2008 года выросли на 25,6% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 27%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 17,4% (22,6%), среднее образование - на 24,8% (25,2%), стоимость высшего образования увеличилась на 27,6% (27,6%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июне т.г. к июню 2008 года выросла на 15,3% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 21%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в мае 2009 года в Украине составила 0,5%, с начала года – 7,4%. Инфляция в январе–мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 18,2%, май к маю – 14,7%.

Инфляция в январе–июне 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составила 26,4%, июне 2008 года к июню 2007 года – 29,3%, в июне 2008 года к маю 2008 года – 0,8%, в январе-июне 2008 года (к декабрю 2007 года) – 15,5%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).