Курс доллара в банках сегодня понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,77 грн./долл., что на 0,2% дешевле, по сравнению с 6 июля, продают – по 7,85 грн./долл., на 0,4% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-7,83 грн./долл., по продаже – 7,80-7,90 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного понизился, по сравнению с 6 июля, и составляет 10,80 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,96 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,12 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 6 июля, и составляет в среднем 0,2353/0,2526 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,2475 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,75 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем вчера, продают – по 7,84 грн./долл., на 0,5% дешевле.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,80 грн./евро, что на 0,4% дешевле по сравнению с 6 июля, продажи – 11,01 грн./евро, на 0,6% дешевле.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках немного понизился, по сравнению с 6 июля, и составляет в среднем 0,2344/0,2544 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,85 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,70/7,84 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,80/7,85 грн., евро – 10,80/11,04 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6377, к евро – 10,614112, к российскому рублю – 0,24313.