Межбанк: котировки составили 7,7075-7,7225 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,7260/7,7545, к 12:00 цены упали до 7,7075/7,7225 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2447/61, к 12:00 цены снизились до 0,2445/53. На российском валютном рынке курс доллар-рубль не изменился, и к 12:00 установился на уровне 31,5150 (-0,0001).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3924/26, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7475/10,7845, к 12:00 сузился спрэд 10,7520/10,7760.