«Еврогазбанк» реорганизован

ОАО «Европейский газовый банк» реорганизовано в публичное акционерное общество.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№121).

Согласно сообщению, государственная регистрация изменений в Устав банка осуществлена 30 июня 2009 г.

Справка УНИАН. 17 октября 2006 года Национальный банк Украины внес в Государственный реестр банков под №312 ООО "Европейский газовый банк". 26 января 2007 года НБУ выдал «Еврогазбанку» банковскую лицензию. В конце 2007 года банк изменил форму хозяйствования и был реструктуризирован в ОАО “Еврогазбанк”.

По данным НБУ, активы банка на 1 апреля составляли 389,427 млн. грн., обязательства – 311,319 млн. грн., собственный капитал – 78,108 млн. грн., уставный капитал – 73,39 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого квартала 2009 г. составила 34 тыс. грн.

По данным НБУ, акциями банка на 1 апреля 2009 г. владели Юрий ПАНЮК, прямое участие – 19,553%; Богдан СУЛЯТИЦКИЙ, прямое участие – 19,553%; Алексей ИВЧЕНКО, прямое участие – 16,4685%, опосредованное – 34,4255%; Галина ИВЧЕНКО, прямое участие – 13,9485%, опосредованное – 36,9455%; Ирина ИВЧЕНКО, прямое участие – 13,6585%, опосредованное – 37,2355%; Кристина ИВЧЕНКО, прямое участие – 6,8185%, опосредованное – 44,0755%.