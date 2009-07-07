Литвицкий: июньская инфляция - результат админрегулирования

Июньская инфляция практически полностью является результатом административного регулирования потребительских цен.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что потребительские цены выросли при воздействии административного повышения акцизов на алкогольные и табачные изделия, коммунальных и транспортных тарифов. Так, на алкоголь и табак цены повысились на 9,5% (июнь к маю).

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ подчеркнул, что повышение акцизов на табак, алкоголь состоялось без использования амортизирующих мер, которые могли бы сдержать резкое удорожание этих подакцизных товаров.

Также он отметил, что рост квартплаты на 12,3% в июне против мая сыграл решающую роль в максимальном месячном индексе инфляции по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива».

Кроме того В.ЛИТВИЦКИЙ подчеркнул, что в июне на 7,7% увеличились тарифы на услуги железнодорожного транспорта. Кроме того, в результате «ослабления контроля за монопольным поведением продавцов топлива», рост цен по данной статье в июне против мая составил 8,2%.

«Июньское ускорение инфляции обусловлено либерализацией контроля за поведением естественных монополий на рынках услуг: коммунальных и транспортных» - считает В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он отметил, что в июне был прерван тренд снижения потребительской инфляции, ведь потребительские цены выросли в два раза быстрее, чем в мае (1,1% против 0,5%).

В тоже время. по его словам, такое ускорение инфляции было временным и, скорее всего, в дальнейшие месяцы тенденция к снижению темпа инфляции продолжится.

«Редко случается, когда во времени совпадают повышение тарифов на жилье, услуги транспорта, увеличение акцизов и цен природных монополий на топливо. Такая смесь была создана в ценовой сфере в июне. Она и дала результат. Поэтому следует считать июньскую инфляцию почти полностью продуктом административного регулирования потребительских цен», - говорит В.ЛИТВИЦКИЙ.

В целом же он считает, что по итогам текущего года и показатель инфляции, и показатель спада ВВП будут измеряться двузначными цифрами.

«Скорее всего, и инфляция, и спад экономики в этом году будет измеряться двузначными цифрами. Вместе с тем, я считаю, что спад экономики в этому году будет ниже, чем исторический максимум 22,9% в 2004 году, а инфляция будет больше 10%, но есть возможность и нужно себе ставить это как задание максимум, чтобы она была если не в два раза, то на 6-8% меньше, чем по итогам 2008 года» - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в июне по отношению к маю текущего года составила 1,1%, с начала года – 8,6%, к июню 2008 года – 15%, в январе–июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17,6%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе–июне 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составила 26,4%, июне 2008 года к июню 2007 года – 29,3%, в июне 2008 года к маю 2008 года – 0,8%, в январе-июне 2008 года (к декабрю 2007 года) – 15,5%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2009 года составило 20,3%.