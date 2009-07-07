Реальный сектор экономики в июне несколько оживился

Рост цен производителей промышленной продукции в июне против мая на 1,4% может свидетельствовать о некотором оживлении в реальном секторе экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«Цены производителей выросли на 1,4% против их снижения на 0,7% в мае. Я хочу этим сказать, что, возможно, у нас в июне повышение цен производителей является индикатором какого-то незначительного оживления в реальном секторе. Потому что когда дефляция и цены производителей мертвы, это часто бывает индикатором того, что нет экономической активности, тело холодное, экономика переохлаждена. Когда она (экономика - УНИАН) перегрета, то цены рвутся вперед, а когда она переохлаждена, то может быть и дефляция», - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в июне по сравнению с маем т.г. составил 1,4%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 4,2%.

Цены промпроизводителей в июне против июня 2008 года выросли на 9,2%, в январе-июне против аналогичного периода 2008 года – снизились на 0,9%.

Справка УНИАН. Цены производителей промышленной продукции в июне 2008 года против июня 2007 года выросли на 43,7%, в январе-июне 2008 года против аналогичного периода 2007 года – на 33,8%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).