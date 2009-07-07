«Авант-Банк» стал участником Фонда гарантирования вкладов

ОАО «Авант-Банк» стало участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном в газете «Голос Украины» №123 от 7 июля т.г.

Сослано сообщению, решение о внесении банка в реестр фонда было принято 30 июня т.г.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

ОАО «Авант-Банк» зарегистрирован Нацбанком в марте 2009 года.