«Авант-Банк» стал участником Фонда гарантирования вкладов
14:55, 07 июля 2009Финансы
0
Решение принято 30 июня
ОАО «Авант-Банк» стало участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном в газете «Голос Украины» №123 от 7 июля т.г.
Сослано сообщению, решение о внесении банка в реестр фонда было принято 30 июня т.г.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.
С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.
ОАО «Авант-Банк» зарегистрирован Нацбанком в марте 2009 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter