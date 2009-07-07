Евросоюз в сентябре проведет стресс-тесты банков
15:17, 07 июля 2009Финансы
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Результаты будут обнародованы
Стресс-тесты банков будут проведены в Евросоюзе в сентябре, сообщил во вторник еврокомиссар по финансам Хоаким Альмуния. Об этом передает РИА Новости.
"Для восстановления доверия на рынке нужна как можно большая транспарентность", - сказал он журналистам в Брюсселе.
По словам Альмунии, ряд стран ЕС, проведших стресс-тесты на национальном уровне, высказались за то, чтобы на европейском уровне они были организованы "гармонично", а их результаты обнародованы, как это имело место в США.
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