Евросоюз в сентябре проведет стресс-тесты банков

Стресс-тесты банков будут проведены в Евросоюзе в сентябре, сообщил во вторник еврокомиссар по финансам Хоаким Альмуния. Об этом передает РИА Новости.

"Для восстановления доверия на рынке нужна как можно большая транспарентность", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Альмунии, ряд стран ЕС, проведших стресс-тесты на национальном уровне, высказались за то, чтобы на европейском уровне они были организованы "гармонично", а их результаты обнародованы, как это имело место в США.