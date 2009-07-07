Пеле предлагает контролировать зарплаты футболистов

По словам Пеле, огромные суммы, расходуемые клубами на трансферы, могут негативно сказаться на имидже игры в глазах будущих поколений любителей футбола, сообщает ВВС.

68-летний бразильский футболист, единственный трехкратный чемпион мира утверждает, что зарплаты игроков должны контролироваться и, что в этом его поддерживают представители Международной футбольной федерации (ФИФА).

В настоящее время "Король футбола" находится в Нигерии в поддержку заявки Рио-де-Жанейро на проведение Олимпийских игр в 2016 году.