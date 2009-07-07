Рубль подешевел к бивалютной корзине на 9 копеек

Рубль подешевел к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) по итогам валютных торгов во вторник на 9 копеек, сообщает РИА Новости.

На 17.00 мск корзина стоила 37,13 рубля, свидетельствуют данные ММВБ. Стоимость бивалютной корзины на закрытии в понедельник составляла 37,04 рубля.

Негативное влияние на курс национальной валюты оказывает дешевая нефть: слабый рост цен на основной товар российского экспорта в первой половине дня сменился снижением - к концу дня котировки вновь опустились ниже уровня в 64 долларов за баррель. Последняя сделка по доллару расчетами "завтра"на 17.00 мск во вторник была зафиксирована на отметке 31,44 рубля (минус 4 копейки к предыдущему закрытию), по евро - на уровне 44,08 рубля (плюс 24 копейки). Европейская валюта укрепляется к американской на международном валютном рынке Forex до 1,3989 с 1,3913 доллара за евро в понедельник вечером. Поддержку рублю оказывает позитивная динамика на рынках акций - основные европейские и российские фондовые индексы во вторник находятся в зеленой зоне.