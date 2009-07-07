Петербург перенес на октябрь аукцион по продаже слитка золота весом 11,2 кг

Фонд имущества Петербурга решил перенести на октябрь аукцион по продаже полученного Петербургом в дар от Адыгеи на свое 300-летие слитка 999-й пробы весом 11,2 килограмма, средства от которого пойдут на восстановление храма Святой Великомученицы Екатерины в городе Пушкин в рамках подготовки к празднованию 300-летия этого города, ранее носившего название Царское Село, сообщает пресс-служба фонда.Об этом передает РИА Новости.

Ранее фонд планировал провести аукцион 8 июля. "Фонд имущества принял решение о переносе торгов по продаже золотого слитка на 21 октября 2009 года. Условия продажи и начальная цена остаются без изменений", - сказано в сообщении.

Согласно прежней информации фонда имущества, начальная цена аукциона составляет 10,59 миллиона рублей. Фонд объясняет свое решение тем, что "летняя стагнация заморозила цены на золото как в России, так и на зарубежном рынке". "А продажа слитка по начальной цене не решит поставленных перед аукционом задач: для завершения реставрации куполов собора нужна сумма, превышающая начальную цену аукциона.

Кроме того, мы решили исключить такой негативный для делового рынка фактор, как лето - время отдыха и развлечений. Поэтому принято решение провести торги в четвертом квартале текущего года, когда деловая жизнь вернется в обычное русло", - поясняет пресс-служба.