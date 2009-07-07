ЕС потребовал от новых членов сократить дефициты бюджетов

Европейский Союз потребовал во вторник от Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии за два-три года сократить дефициты их государственных бюджетов до допустимых размеров (3% ВВП), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Все члены ЕС должны соблюдать "потолок", ограничивающий превышение государственных расходов над доходами 3% ВВП страны, однако глобальный финансово-экономический кризис вынудил многие из европейских стран резко превысить это допустимое значение, а некоторые из новых членов Евросоюза никогда не выполняли его с момента вступления. Теперь Венгрии, Литве и Румынии придется привести свой бюджет в соответствии с нормами ЕС до наступления 2011 года, тогда как Польша и Литва получили на один год больше. В связи с кризисом Венгрия, Латвия и Румыния получили многомиллиардную помощь от ЕС и МВФ, условия предоставления которой жестко регулируют объем дефицита, отмечает Ассошиэйтед Пресс.