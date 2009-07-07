Валовые международные резервы НБУ в мае снизились на 1,6%

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 1,6% или 448,73 млн. долл. – до 27 млрд. 343,14 долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за июнь составил 11 млрд. 270,2 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 689,8 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам июня составил 2 млрд. 937,5 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 212,3 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 725,2 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 408,6 млн. долл. и на 30 июня составили 12 млрд. 531 млн. долл.

По данным НБУ, в мае т.г. прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составил 5,7%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 3,3 п.п.), так и укреплением номинального эффективного обменного курса гривни (на 2,4%). Против апреля РЭОК гривни снизился на 2,5% из-за снижения курса доллара к основным мировым валютам, включая евро, фунт стерлингов и японскую йену.